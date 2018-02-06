فنانو لبنان غاضبون لتأخر وصول جثمان نهاد طربيه

أعرب عدد من الفنانين اللبنانين الكبار عن غضبهم بسبب تأخر وصول جثمان الفنان #نهاد_طربيه الذي توفي في باريس منذ عشرة أيام، إلى لبنان.

وكان #طربيه قد توفي في باريس إثر أزمة قلبية ألمت به في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، بينما كان يعاني منذ سنوات من مرض السكري الذي أفقده بصره. يذكر أن طربيه الذي ناهز عمره الـ 67 عاماً كان في آخر سنوات حياته يقيم في العاصمة الفرنسية لتلقي العلاج.

وحتى اليوم لم يعد جثمان طربيه إلى لبنان، الذي ينتظر أنباؤه تكريم هذا الفنان الذي باتت أغانيه تعتبر من التراث اللبناني، كـ"بدنا نتجوز عل عيد".

وفي هذا السياق، كتبت عاصي الحلاني على حسابه في مواقع التواصل: "عدم وصول جثمان الفنان الراحل #نهاد_طربيه إلى لبنان بعد عشرة أيام على وفاته أمر محزن ومؤسف للفنان اللبناني، أين المسؤولون في لبنان؟ نهاد الذي حمل لبنان بصوته إلى العالم لا يجد من يحمله إلى وطن الأرز. نقول دائماً إكرام الميت دفنه، لكن للأسف عنا صاير العكس، ما في كرامات حتى تدفن".

عدم وصول جثمان الفنان الراحل #نهاد_طربيه الى لبنان بعد عشرة ايام على وفاته امر محزن ومؤسف للفنان اللبناني ، اين المسؤولين في لبنان

نهاد الذي حمل لبنان بصوته الي العالم

لا يجد من يحمله الى وطن الأرز ،

نقول دائمآ اكرام الميت دفنه ، لكن للأسف عنا صاير العكس ما في كرامات حتى تدفن pic.twitter.com/D0PjC9xgig — Assi El Hallani (@assihallani) ٤ فبراير، ٢٠١٨

بدوره كتب راغب علامة: "يا دولة الفساد. هناك فنان كبير اسمه نهاد طربيه حمل لبنان في صوته لمدة 45 عاماً. توفي في باريس منذ عشرة أيام. حتى الآن لم يصل حثمانه إلى لبنان لكي يوارى الثرى في بلده وبين أهله. في الواقع أنه لا محاصصة سياسية في دفنه. هل هناك منكم من يكون عنده شيء من الذوق لكي يتابع قضيته! #عار".

يا دولة الفساد. هناك فنان كبير اسمه نهاد طربيه حمل لبنان في صوته لمدة ٤٥ عاما. توفي في باريس منذ عشرة أيام. حتى الآن لم يصل جثمانه الى لبنان لكي يوارى الثرى في بلده وبين أهله. في الواقع انه لا محاصصة سياسية في دفنه.هل هناك منكم من يكون عنده شيء من الذوق لكي يتابع قضيته! #عار — Ragheb Alama (@raghebalama) ٥ فبراير، ٢٠١٨

أما نجوى كرم فكتبت على حسابها في مواقع التواصل: "الله يستر على آخرتنا. عيب والله وحرام".

إلا أن شقيقة الراحل، أندريه طربيه أوضحت في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية، أن "أسباب التأخير تعود الى التدابير الخاصة التي تجريها السلطات الفرنسية"، مشيرة الى أن "بطء إنجازها يعود إلى أن الراحل يحمل الجنسية الفرنسية، وبالتالي فإن التوقيت الذي تستغرقه هكذا إجراءات يتطلّب مزيداً من الوقت".

وأكدت طربيه أن "السفارة اللبنانية تتابع هذا الموضوع، ولم تقصّر في إجراء تسريعي يمكن أن تُقدم عليه، في انتظار الخطوات الأخيرة التي تجريها السلطات الفرنسية لتأمين وصول جثمان الراحل إلى لبنان".

وتوقعت أندريه أن يصل جثمان الراحل اليوم أو غداً، و"لكن لا شيء مؤكداً حتى الساعة بسبب انتظار إنجاز هذه الإجراءات المعتمدة من السلطات الفرنسية".