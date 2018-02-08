شاهد.. سعودي عذب كلباً سحباً بالشارع وهذه عقوبته

عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، الخميس، مواطناً في منطقة مكة المكرمة بعد قيامه بربط حيوان من فصيلة الكلاب بالسيارة وسحبه في أحد الشوارع "تعذيباً"، بعقوبة مالية قدرها 30 ألف ريال، إضافة إلى التشهير به في صحيفتين محليتين على نفقته، تكون أحدهما في منطقة سكنه، بعد اكتساب القرار صفة القطعية أو صدور حكم نهائي من ديوان المظالم.

كما أوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والعامة والإعلام المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل أن هذه العقوبة، تأتي تمشياً مع نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44)، وأن الوزارة تسعى لنشر ثقافة الرفق بالحيوان، ولن تتوانى في تطبيق العقوبات على مخالفي النظام المشار إليه أعلاه متى ما توفرت لها البيانات للاستدلال عليه، ووفق العقوبات المنصوص عليها في ذات النظام.

وأضاف أن عقوبة التشهير، ستطبق فور انتهاء المدة النظامية للاعتراض وهي 60 يوماً أو صدور حكم قضائي واجب النفاذ بقطعية العقوبة حسب الأنظمة المتبعة في ذلك.