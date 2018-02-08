انستغرام يشهد "سخرية" محمد هنيدي من زميله أحمد فهمي

مناوشات الفنان محمد هنيدي وزميله أحمد فهمي عبر السوشيال ميديا لا تنتهي، إلا أنها دائما ما تشهد خروج هنيدي فائزا في كافة التحديات، خاصة أنه واحد من مجيدي استخدام #وسائل_التواصل الاجتماعي ودائما ما ينشط من خلالها.

هذه المرة تسبب سؤال من قبل الفنان أحمد فهمي، في سخرية محمد هنيدي منه، بعدما نشر هنيدي #صورة تجمعه بزميله الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الجديد على "انستغرام".

وأعلن هنيدي عن تدشينه لحساب جديد بعدما فشل في استعادة الحساب القديم، كما أن حلمي هو من نجح في إقناعه بالعودة مرة أخرى إلى "انستغرام".

ليدخل #أحمد_فهمي على الخط موجها سؤاله لهنيدي قائلا "هو إيه ده؟"، ليجيبه هنيدي قائلا "ده أكونت انستغرام يا حبيبي"، إلا أن فهمي رد بشكل مفاجئ ليقول "زي الياهو كده؟"، ليسخر منه هنيدي قائلا "ياهو؟!.. هو كانوا مانعين عنك النت من سنة 95.. لأ يا حبيبي ده موقع للصور.. الياهو خده الوبا".

فسأله فهمي عن مصيره قائلا "بجد .. حصله أيه؟"، ليختتم هنيدي المناقشة قائلا "قفلوه وفتحوا محل عصير"، ذلك الأمر الذي تسبب في سخرية الجميع من أحمد فهمي، حيث أكد #الجمهور في تعليقاته أن فهمي لم يستطع مجاراة هنيدي في الكوميديا.