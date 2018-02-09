"حافية القدمين" فازت.. بائعة مناديل بمصر تقهر الفقر

صورها حافية القدمين منتصرة وإن في سباق خيري، كسرت الفقر الذي أتعب سنواتها العشر، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل في مصر، منذ يوم الخميس، على الرغم من أن الماراثون أقيم يوم الجمعة الماضي.

وكأن بضحكتها بعد ربحها، وبصورها التي التقطت في تلك اللحظة تقول: "أخيراً، ولأول مرة، ينتصر (الفقر) على قهر السنين".

فقصة الطفلة "مروى" بائعة المناديل في محطة أسوان، التي ذهبت بعيد صلاة الجمعة (الأسبوع الماضي) لتشاهد من بعيد ماراثون للأطفال، نظمته مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، قبل أن تطلب ابنة الصف الخامس الابتدائي، من اللجنة المنظمة السماح لها بالمشاركة في هذا الماراثون، سحرت رواد مواقع التواصل في مصر.

وبعد موافقة اللجنة على أن تشارك ابنة صعيد مصر في السباق، كنوع من الدعم النفسي لها، على الرغم من أنها لم تملك ملابس رياضية أو حتى حذاء رياضيا يساعدها على الركض على عكس باقي أقرانها المشاركين، إلا أن القيمين على الماراثون وافقوا، فاشتركت "بائعة المناديل".

اشتركت دون ملابس رياضية، ولا حذاء حتى، وركضت كما اعتادت أن تركض وراء الزبائن في الطرقات لبيعهم المناديل، ركضت بعزم الفقير في شوارع الشقاء، وانتصرت!

وقد دفعت قصة مروى التي ظهرت وهي ترتدي "إسدالا" و"شالا"، مستخدمي عالم التواصل الاجتماعي، للطلب من وزارة الشباب والرياضة ورجال الأعمال تبني تلك الفتاة لعلها تصبح مشروع بطل أولمبي قادم في ألعاب القوى.