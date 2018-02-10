شاهد "ملك الثلج" السعودي.. الذي سحر قنوات عالمية

نحت اسمه على الجليد، تراقص على الكثبان البيضاء بأعجوبة، حتى لقبته قنوات عالمية بـ "ملك الثلج". فقد سحر الشاب فادي أحمد، عشاق التزلج على الجليد بمهاراته اللافتة، وحقق قفزات استعراضية عالية تجاوزت ١.٧٠ سم لقيت تداولاً واسعاً على وسائل التواصل.

وتحدث فادي ذو الـ 23 عاماً لـ "العربية.نت" عن سر تهافت الإعلام الأجنبي عليه قائلاً: إن هواية التزلج الحر تحظى بشعبية عالية في أوروبا، وأنا أعشقها منذ صغري ، وتدربت عليها في صالات تزلج #جدة غرب السعودية مع أختي التي شجعتني على ذلك".

وأضاف: واجهت العديد من الصعوبات فهذه الرياضة مغمورة في السعودية، وكنت أعاني في التدريب بسبب قلة صالات التزلج، وعزمت بعدها على تكوين فريق لهواة التزلج وقدمنا عروضا مغرية للمراكز التجارية وحققنا إقبالاً كبيراً بسبب غرابة الاستعراضات وخطورتها".

كما أوضح فادي أنه انتقل لدراسة الهندسة في بريطانيا واستمر في عرض مهاراته وحقق جماهيرية كبيرة، أجبرت الإعلام الغربي على الحديث عنها، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في إبراز موهبته وحقق جوائز في منافسات استعراضية متنوعة داخل السعودية وخارجها.

إلى ذلك، يأمل فادي في افتتاح أكاديمية خاصة للتزلج في السعودية، واعتمادها كرياضة رئيسية، فالمملكة تحوي الكثير من المبدعين، وهم بحاجة للاحتواء والتدريبات اليومية للمنافسات الدولية.