هكذا علق اللاعب محمد صلاح على عرض "مسرح مصر"

يبدو أن النجم المصري #محمد_صلاح المحترف ضمن صفوف #نادي_ليفربول_الإنجليزي، واحد من متابعي عروض " #مسرح_مصر " التي يقدمها الفنان أشرف عبد الباقي وفرقته المسرحية وتعرض تلفزيونيا عبر شاشة "MBC مصر" مساء الجمعة.

ذلك الأمر الذي كشف عنه صلاح عبر حسابه على "إنستغرام" حينما وضع صورة من العرض الأخير، واختارها لتكون في الجانب الخاص بقصص المستخدمين.

وهو ما دفع الفنان #محمد_أنور الذي يشارك في بطولة العروض المسرحية للتعليق على الأمر، والتأكيد على أن صلاح يتابع العروض، معربا عن أمنيته في أن تنال العروض إعجاب صلاح، وأن يساهموا في إسعاده مثلما يفعل هو مع كافة المصريين.

كما توقع أنور أن يحرز صلاح هدفين في مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي، حيث يستعد محمد صلاح لمباراة مساء اليوم الأحد ضد نادي ساوثهامبتون.

صلاح علق على كلمات محمد أنور قائلا "الحلقة جامدة جدا جدا"، ليرد عليه أنور قائلا "انت اللى جامد جدا يا أبو مكة يا عسل.. عاوزينك تشد حيلك بقى عشان تعدي هاري كين"، في إشارة إلى سباق صدارة هدافي الدوري التي ينافس عليها الدولي المصري ويحتل المرتبة الثانية.