فيديو كوميدي لفنانين مصريين خلال أداء أغنية 3 دقات

بعد أن تخطى عدد مشاهديها أكثر من 100 مليون على اليوتيوب ومواقع التواصل، مازالت أغنية 3 دقات للفنانة #يسرا والفنان #أبو تثير إعجابات أخرى.

شاب مصري يدعى #أحمد_الخطيب نشر فيديو على اليوتيوب له وهو يؤدي الأغنية بطريقة مختلفة حيث يؤديها مقلدا أصوات الفنانين محمد سعد وسيد زيان وأحمد آدم و #يوسف_وهبي ومحمود ياسين وجورج وسوف ومحمد فؤاد مما أشعل مواقع التواصل مجددا وحصد آلاف المشاهدات.

وكانت الأغنية قد حققت نجاحا كبيرا بعد إذاعتها داخل منطقة #الجونة المطلة على ساحل البحر الأحمر بمدينة الغردقة خلال فعاليات الدورة الأولى من مهرجان "الجونة السينمائي ".