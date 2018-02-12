ليلة "عيد الحب".. لقطة لا تفوّت بين كاظم الساهر ومعجبة!

لم تسع الدنيا فرحة فتاة مهووسة بالقيصر كاظم الساهر بعد أن أوقفته عن الغناء في حفلة "عيد الحب" التي احتضنتها صالة السفراء بـ"كازينو لبنان" لالتقاط سيلفي معه.

المعجبة بدا واضحاً أنها لم تصدق ذلك من ردة فعلها المعبرة، وأرسلت له قبلات امتنان، فتفاعل مع حركاتها النجم الكبير بعفوية ولطافة وسط تصفيق الجمهور.

الفيديو المتداول من الحفلة التي أقيمت قبل يومين أثار غيرة معجبات الساهر اللواتي اعتبرن تلك الفتاة ليست محظوظة بـ"السيلفي" فحسب بل بانتزاع التعابير الجميلة من كاظم.

يذكر أن كاظم أمتع جمهوره بعدد من الأغنيات مثل "هل عندك شك؟" و"هذا اللون" و"كتاب الحب"، والتقط الصور بعد ذلك مع العشاق.