بالفيديو.. لص غبي يتسبب بإصابة زميله أثناء محاولة سرقة

تحول مقطع فيديو بثته شرطة بلدية شنغهاي الصينية إلى حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في #الصين والعالم.

ويظهر المقطع، الذي شاهده أكثر من 12 مليون على موقع weibo الصيني، لصاً "غبياً" تسبب في إصابة "زميله" عبر رميه بحجر أثناء محاولتهما السطو على إحدى المحلات في المدينة.

وقد علّق مكتب الأمين العام في شانغهاي على الموضوع قائلاً: "إذا كان كل #اللصوص على هذا النحو، فإننا لن نحتاج إلى أن نعمل كثيراً".

ولم يتم التعرف بعد على هوية اللصين أو الوضع الصحي لمن أصيب بالحجر.

وتُعد مدينة #شنغهاي المركز المالي الأكبر في الصين ويبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة.