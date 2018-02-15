ماذا يفعل سامح شكري في سنتياغو.. ملعب ريال مدريد؟

تداول مغردون صورة لسامح شكري #وزير_الخارجية_المصري خلال تواجده في ملعب سنتياغو بالعاصمة الإسبانية مدريد لمشاهدة مباراة نادي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت الأربعاء وانتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية قد نشر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن #سامح_شكري قرر قبول دعوة وزير خارجية إسبانيا لمشاهدة مباراة ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في استاد سنتياغو برنابيو بمدريد.

يذكر أن وزير الخارجية المصري يزور #إسبانيا حالياً حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإسباني ألفونسو ماريا داستيس تناولت عدة ملفات إقليمية ودولية مثل سد النهضة والعلاقات المصرية الإثيوبية، والأوضاع في ليبيا، والأزمة السورية، وظاهرة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وتهريب السلاح، والتعاون العسكري بين البلدين.