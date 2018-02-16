فيديو لشبان يروّعون المارة بكلب.. وشرطة المدينة تضبطهم

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال اليومين الماضيين، مقطع فيديو يظهر اعتداء 3 شبان، ومعهم كلب، على رجل في أحد شوارع المدينة المنورة أمام أعين المارة.

وقد أثار تصرف الشباب الاستياء، وصاحب تداول الفيديو مطالبات بسرعة القبض عليهم ومحاكمتهم.

واستجابةً لهذه المطالبات، تمكنت شرطة المدينة المنورة، أمس الخميس، من إلقاء القبض على "مروعي المارة بكلابهم" في "ممشى الهجرة"، وتبيّن أن جميعهم سعوديون. وشددت الشرطة على أنها ستتصدى لكل ما من شأنه المساس بطمأنينة المجتمع وسلامته.

وشددت الشرطة على أن الجهات الأمنية "ستتعامل بحزم مع أي ممارسات تتنافى مع القيم الاجتماعية والآداب العامة، وضبط كل من يخالف ذلك، كما تهيب بالجميع مراعاة الآداب العامة واحترام حقوق الآخرين ومشاعرهم وطمأنينتهم، والاستفادة من المنشآت الترفيهية بما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات".