لقطة جميلة.. فنان العرب الصغير يسرق الأضواء من والده!

تفاعل جمهور فنان العرب #محمد_عبده مع إطلالة جميلة لنجله خالد (5 أعوام) لدى وصوله إلى مركز الشيخ جابر الثقافي (دار الأوبرا الكويتية) بصحبة أبيه الذي يختتم حفلات فبراير 2018، حيث استحوذ الطفل الصغير الذي ارتدى بدلة أنيقة، شبيهة بتلك التي كان يرتديها والده في حفلاته الخارجية قبل سنوات طويلة، على اهتمام عدسات المصورين.

ومن المعروف قرب #فنان_العرب من عائلته وحفاظه على حميمية الجو الأسري رغم أشغاله الفنية، حيث سبق أن ظهر في مقطع فيديو على "يوتيوب" يعود لأواخر الثمانينات مع بناته يؤدون الأغنية الوطنية الشهيرة "فوق هام السحب".

وكان أيضاً لنجليه خالد وعالية ظهور عفوي على شاشة "العربية" في يونيو الماضي.

خالد هو الابن الأول لفنان العرب من زوجته الفرنسية (جزائرية الأصل)، وربما تشعل هذه اللقطة بداخله يوماً ما الطموح ليكون فنان العرب القادم.