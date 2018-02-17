فتاة تبكي المغردين بعد فقدانها خطيبها في حادث!

شاطر مغردون فتاة فقدت خطيبها في حادث قبل زفافها بخمسة أسابيع الألم، وفاضت مشاعرهم بعبارات المواساة والدعاء له بالرحمة منذ تغريدتها التي صدمت متابعيها.

وكانت الفتاة المفجوعة برحيله المفاجئ قد أشارت في تغريدات سابقة بمنتهى السعادة عن موعد عقد قرانها حيث كتبت في 7 كانون الثاني/يناير الماضي: " قلبي يدق بسرعة، الأحباب في تويتر ليلة غد بإذن الله 8/1/2018 ستكون ليلة عقد قراني.. اغمروني بدعواتكم الطيبة".

إلا أن الكلمات التي أبكت المغردين وتناقلوها على نطاق واسع كتبتها وهي تعتصر ألماً: "حبيبي عبدالله..زوجي وعريسي.. اختارك ربي تروح في حادث وتخليني وما بقى على زواجنا إلا شهر وأسبوع، إن العين تدمع يا حبيبي.. وإن القلب ليحزن يا حبيبي.. استودعتك الله يالطاهر الطيب، استودعتك الرحمن الرحيم يا قلب بشرى كأنك قطعة من الجنة ورجعت مكانها.. أحبك".

هذه الالتفافة الحانية حول الفتاة من النشطاء في تويتر جسدت وجهاً جميلاً لمجتمع العصفور الأزرق، وأظهرت جانباً إنسانياً راقياً في شخصيات المغردين بعيداً عن المناكفات وروح السخرية الطاغية.