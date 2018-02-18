بالفيديو #كف_الدوله يخض لبنان.. والأمن يوضح

في وقت يتندر العديد من اللبنانيين على غياب الدولة في لبنان عن مختلف الخدمات الضرورية والأساسية، من طرقات وبنى تحتية، وكهرباء، وغيرها، حضر "كفها" بقوة الجمعة خلال اعتصام لعمال في شركة كهرباء لبنان.

فقد ضجت مواقع التواصل الجمعة والسبت بكف "وقعه" عميد في الأمن الداخلي، يدعى حسين خشفة على وجه أحد هؤلاء "المياومين" الذين لا تزال الطبقة السياسية في لبنان تتقاذف ملفهم من سنة إلى أخرى، وفي كل مرة تعلق مرتباتهم بانتظار "الحل".

فقد وقع الكف "مراً ومذلاً" على وجه حسن عقل، المياوم أثناء اعتصام لزملائه في مؤسسة كهرباء لبنان، للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة منذ ما يقارب 6 أشهر.

ولاقى الفيديو المهين انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن مغردو تويتر هاشتاغ #كف_الدوله ، في إشارة إلى "صفعة العميد" هذه، مكيلين الانتقادات وأحياناً الشتائم لمثل تلك التصرفات.

#كف_الدولة

أجنبي عم يسأل لبناني : كيف الدولة معك ؟

اللبناني : pic.twitter.com/b6P5c39s8M — Julien Saad (@JulienSaad4) February 17, 2018

الأمن يوضح: "الفيديو مجتزأ"



في المقابل، أوضحت المديرية العامة للأمن الداخلي مسألة الفيديو، معتبرة أنه مجتزأ، وأن المواطن المصفوع تخطى الحدود.

وقالت في بيان السبت، إن مؤسسة قوى الأمن الداخلي كانت وستبقى في طليعة المؤسسات التي تحاسب عناصرها وضباطها عندما يخطئون. وأضافت أن مقطع الفيديو الذي تم عرضه مجتزأ، بحيث إن الشاب الذي كان جالساً على الكرسي قد أقدم على إمساك قدم الضابط وتوجيه كلام نابٍ وغير أخلاقي بحقه، الأمر الذي جعل العميد يقوم بردة فعل لا إرادية وفورية بعد تعرضه للإهانة، بخاصة أنّه يمثّل مؤسسة أمنية، وأثناء تأدية وظيفته.

كما شددت على أن فعل الشاب المعتصم كان يستوجب اجراءً قانونياً ولكن لم يتم التحقيق معه في الفصيلة المعنية، كي لا تأخذ الأمور منحى تصاعدياً.