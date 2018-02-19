بالصور.. فتيات يلعبن "السيكونس" بالحرم المكي

تداول ناشطون لمواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمجموعة فتيات افترشن الأرض بالمسجد الحرام وقمن بلعب "السيكونس"، في حين استنكروا عليهن فعلهن هذا وأنه يوضح عدم احترامهن للمكان المتواجدات فيه والذي هو للطاعة والصلاة.

وقد علق مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الصور بقوله: إن مشرفي الوردية في إدارة الساحات لاحظوا في الساعة الـ11 مساء يوم الجمعة الماضي الفتيات يلعبن "السيكونس" في الساحة الغربية من التوسعة مقابل السلم رقم 91، إلى جوار باب الملك عبدالعزيز.

وأوضح أن نساء التوجيه والإرشاد بالحرم المكي قمن بنصحهن باحترام قدسية المسجد الحرام، مؤكدا أن النساء اللواتي ظهرن في الصورة استجبن للمناصحة وغادرن الموقع على الفور.