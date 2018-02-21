ابنة خالد الشيخ:لهذا السبب نشرت مقاطع غنائية بدون صورتي

يبدو أن المواهب تُورَّث.. هذا ما تؤكده تجربة الفنانة البحرينية #سماوة الشيخ، ابنة الفنان الكبير #خالد_الشيخ التي أصبحت تسير على خطى أبيها.

سماوة بدأت نشاطها الفني على مواقع التواصل من باب الهواية، قبل أن تخطو خطوتها الرسمية في #عالم_الفن عن طريق تلحين أغنية "يلعن الفرقي" للفنان عبد الكريم عبد الرحمن، الذي قام بنشرها على قناته في #يوتيوب قبل أسابيع وحققت نحو ربع مليون مشاهدة.

واعترفت سماوة بالفضل لولدها دخول عالم التلحين ثم الغناء، موضحة أنها كانت تنشر مقاطع غنائية بدون صورتها في بداية مشوارها الفني لخوفها من عدم قبول الجمهور لصوتها.