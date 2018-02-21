بالصور.. مصرية تمارس الباليه ليلاً على كوبري بالقاهرة

تأتي لـ #كوبري_قصر_النيل في قلب العاصمة المصرية القاهرة بعد الثانية صباحا لتستغل خلو الشوارع من المارة وتمارس بحريتها رياضتها المفضلة #الباليه وتستمر حتى ساعات الصباح الأولى ثم تعود لمنزلها.

هكذا قال رواد مواقع التواصل في مصر عن #فتاة_اعتادت_ممارسة_الباليه على الكوبري الشهير الذي يعج بحركة المارة والسيارات حيث يربط #القاهرة بالجيزة، واصفين إياها بالجريئة والشجاعة التي تتحدى أي عوائق قد تمنعها من ممارستها لرياضتها.

وأبدى مستخدمو مواقع التواصل إعجابهم بالفتاة ولياقتها العالية، طالبين الأندية الكبرى ومعاهد الباليه تبني موهبتها وتأهيلها لتكون إحدى عضوات فرق الباليه وتمثيل مصر.

وأعرب رواد مواقع التواصل وبعد انتشار صور الفتاة عن خشيتهم من انتظار المتطفلين لها في هذا المكان كل ليلة، فيما ذهب بعضهم إلى التعهد بمنعهم ولو بالقوة لو فكروا في مضايقتها ومنعها من ممارسة رياضتها. وتساءل أحدهم قائلا: هل ستعود الفتاة إلى هذا المكان مرة أخرى بعد انتشار وتداول صورها على مواقع التواصل؟.