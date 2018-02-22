جنيفر لورنس تدافع عن الأسود العاري على فيسبوك

انتقدت الممثلة الأميركية، #جنيفر_لورنس، الجدل الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام بشأن صورة لها وهي ترتدي فستانا أسود كاشف الصدر في مناسبة خارجية خلال يوم شديد البرودة في #لندن، ووصفت الضجة بأنها أمر سخيف ينم عن تمييز على أساس الجنس.

وقالت النجمة، البالغة من العمر 27 عاما والحاصلة على جائزة أوسكار، على فيسبوك، الأربعاء، إنها "مستاءة للغاية" مما وصفته برد الفعل "السخيف للغاية" تجاه الصورة التي التقطت في إطار الترويج لفيلمها الجديد " #رد_سبارو".

وظهرت لورنس في الصورة عارية الكتفين، بينما وقف الممثل جيرمي أيرونز وثلاثة آخرون من طاقم العمل مرتدين معاطف سميكة من الصوف في مكان خارجي في طقس شتوي قارس البرودة في لندن في وقت سابق هذا الأسبوع.

واعتبر كثير من المعلقين الصورة انعكاسا لضغوط على النساء في هوليوود للظهور بشكل جيد، خاصة في ظل انتقادات لورنس الشديدة للفجوة في الأجور بين الجنسين في صناعة السينما.

Some of you are going way too far with your outrage, judging, narrow mindedness, and self-righteousness. Jennifer Lawrence is a grown woman capable of making her own fashion and other choices. pic.twitter.com/sG9CqA84hm — R-Shanette Jelan (@renitamanley) February 21, 2018

وقالت لورنس على #فيسبوك: "فستان فرساتشي هذا كان رائعا، هل تعتقدون أنني سأغطي هذا الرداء المدهش بمعطف ووشاح؟ كنت في الخارج لخمس دقائق. كنت سأقف في الثلج لأجل هذا الفستان لأنني أحب الموضة وكان ذلك اختياري".

وتبدأ دور العرض السينمائية في أنحاء العالم اعتبارا من الأسبوع المقبل عرض فيلم "رد سبارو" الذي تلعب فيه لورنس دور جاسوسة روسية.