فيديو.. عامل أفغاني رفض بيع صورة.. فأتاه محمد بن زايد!

بعد أن انتشر فيديو لعامل سجاد أفغاني رفض بيع صورة للراحل الشيخ زايد بن نهيان، متمسكاً بصورة "بابا زايد" في عربون وفاء لبلد احتضنه لسنوات، أتته المفاجأة الخميس، بعد أن زاره في متجره لبيع السجاد ولي عهد أبو ظبي.

وغرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، #ولي_عهد_أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، على " #تويتر" عن قصة وفاء للراحل الشيخ زايد بن نهيان من صاحب محل سجاد أفغاني. ووجه رسالة للملايين على أرض #الإمارات: هذه بلدكم الثانية".

⁧#بابا_زايد⁩

كلمتان عفويات من صاحب محل سجاد ⁧#أفغاني⁩ عبر فيهما عن حبه لوالدنا ⁧#زايد⁩ ومكانته في قلبه وقلوب كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة

كان لهما وقع كبير في النفس

عندما عُرض عليه شراء سجادة بمحله تحمل صورة الوالد ⁧#زايد ولَم يقبل.#محمد_بن_زايد pic.twitter.com/qsGs1Wnp0h — فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) February 22, 2018

وكتب في التغريدة الأولى: "هذا ''بابا #زايد'' كلمتان عفويتان لصاحب محل سجاد أفغاني سعدت بزيارته اليوم، كان لهما وقع كبير في النفس، عبر بهما عن رمزية زايد ومحبته ومكانته في قلبه عندما عرض عليه شراء سجادة بمحله تحمل صورة الوالد زايد، رغم العرض والإلحاح إلا أنه رفض بشدة، قصة وفاء سطرها زايد بإنسانيته".

هذا ''بابا زايد'' كلمتان عفويتان.. لصاحب محل سجاد أفغاني سعدت بزيارته اليوم.. كان لهما وقع كبير في النفس.. عبر بهما عن رمزية زايد ومحبته ومكانته في قلبه عندما عرض عليه شراء سجادة بمحله تحمل صورة الوالد زايد.. رغم العرض والالحاح إلا أنه رفض بشدة.. قصة وفاء سطرها زايد بإنسانيته pic.twitter.com/e1P5H49cHw — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 22, 2018

وقال في التغريدة الأخرى: "الإمارات تنسج بنهجها الخير الذي أرساه زايد أنموذجا عالميا في التسامح والتعايش، كسبت به قلوب الملايين حول العالم، هنالك الكثيرون على امتداد الوطن يكنون المحبة لنا في قلوبهم، يتعايشون معنا، ويشاطروننا أحلامنا وتطلعاتنا، لهؤلاء جميعا نقول الإمارات بلدكم الثاني".