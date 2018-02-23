"أرب غوت تالنت" بموسم أخير.. فهل يعود ناصر القصبي؟

من جديد تعود المنافسات الخاصة ببرنامج اكتشاف المواهب #أرب_غوت_تالنت" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، بعدما أعلن عن بدء التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد.

وأعلن الحساب الرسمي الخاص بالبرنامج عن توافر الفرصة للمشتركين الذين يرون في أنفسهم الموهبة من أجل الالتحاق بالموسم السادس من البرنامج.

فيما غرد العميد علي جابر عضو لجنة تحكيم البرنامج عبر حسابه الرسمي على #تويتر ليؤكد أن الموسم السادس من البرنامج سيكون الأخير.

وأعرب علي جابر عن أمنيته في أن تكون لجنة تحكيم البرنامج مكونة من الصديق أحمد حلمي والساكنة في القلب نجوى كرم بحسب تعبيره، وهما من شاركاه لجنة تحكيم الموسم الماضي.

وكانت المفاجأة في تأكيد العميد على أن هناك جهدا كبيرا يبذل مع الفنان الكبير #ناصر_القصبي من أجل العودة إلى مقعده مرة أخرى في لجنة تحكيم البرنامج بعدما غاب عنها في الموسم الماضي.

وشهدت #تغريدة علي جابر تفاعلا كبيرا من جمهور #البرنامج، الذي طالب القصبي بالعودة مرة أخرى إلى لجنة التحكيم وأن تبقى كما اعتاد عليها #الجمهور.