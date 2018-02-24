"فيسبوك" تسحب منصة افتراضية للسلاح بعد مجزرة فلوريدا

سحبت " #فيسبوك"، منصة إطلاق نار افتراضية كانت قد أقامتها في المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين (سي بي ايه سي) قرب #واشنطن للترويج لخوذتها للواقع الافتراضي " #اوكولوس"، بعد انتقادات طاولتها إثر حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة 17 شخصا داخل مدرسة في #فلوريدا الأسبوع الفائت.

وكتب نائب رئيس "فيسبوك" لشؤون أنشطة الذكاء الاصطناعي، هوغو بارا، الجمعة، عبر "تويتر"، "سحبنا منصة العرض ونأسف لأننا لم نفعل ذلك منذ البداية".

وأضاف: "لقد أخطأنا"، موضحا أن المجموعة تقدم باستمرار خلال المؤتمرات ألعابا تناسب خوذتها للواقع الافتراضي المصنعة من شركة "اوكولوس" التابعة لها. وأشار إلى أن منصة إطلاق النار الافتراضية كانت جزءا من المنتجات الاعتيادية المعروضة.

ولفت بارا إلى أن منصة إطلاق النار الافتراضية في مؤتمر "سي بي ايه سي"، "ما كان يجب أن تقام من الأساس خصوصا بالنظر إلى الأحداث الأخيرة واحتراما للضحايا وعائلاتهم".

وشارك آلاف الأشخاص في مؤتمر "سي بي ايه سي"، الذي تخللته مداخلات عدة، أبرزها من الرئيس #دونالد_ترمب وناشطين مؤيدين لحيازة الأسلحة.

وأثارت منصة إطلاق النار الافتراضية انتقادات واسعة لـ"فيسبوك" أخذ مطلقوها على المجموعة وضعها الايرادات قبل أي اعتبار أخلاقي في حين لا تزال الولايات المتحدة تحت الصدمة بفعل المجزرة الجديدة المرتكبة في مدرسة في باركلاند بولاية فلوريدا.