بعد خطوبة مفاجأة.. "هذا ما قالته ناهد السباعي لحبيبها"

بعد أن أعلنت الفنانة #ناهد_السباعي خطبتها لرجل أعمال مصري شاب، في حفل عائلي محدود حضره أسرتا العروسين، وشكل مفاجأة لمحبيها، أرسلت حفيدة الفنان المصري الكبير فريد شوقي والفنانة #هدى_سلطان "رسالة" لخطيبها عبر انستغرام.

وذكرت السباعي أنها فضلت أن يكون الحفل عائليا وبسيطا ومحدودا بحضور والدتها ناهد فريد شوقي المنتجة السينمائية الشهيرة، مضيفة أنها أرسلت رسالة إلى خطيبها عبر #إنستغرام تعلن حبها له، مؤكدة أن علاقتهما تمتد منذ شهور وعندما تأكدت من صدق مشاعره نحوها وافقت على طلبه بالخطوبة.

"لأنك في حياتي..."

وكتبت الفنانة على صفحتها موجهة حديثها لخطيبها "الكلمات لا يمكنها وصف سعادتي بهذا اليوم، فقد أصبحت حياتي مليئة بالفرح والبهجة لأنك فيها، شكراً لك لأنك في حياتي".

يذكر أن خطيب الفنانة يدعى محمد عبد ربه، وترتبط أسرته بعلاقة صداقة مع أسرة وعائلة الفنان الراحل #فريد_شوقي، وكان يشارك بالحضور دائماً في الأشهر الأخيرة كافة تصوير مشاهدها في الأعمال الفنية.