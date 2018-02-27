هذا ما قاله "بائع الكليجا الوسيم" بعد ظهوره بالجنادرية

تحول عبدالله الدبيخي أو الشهير ببائع الكليجا في المهرجان الوطني للتراث والثقافة #الجنادرية 32 إلى حديث الناس في #السعودية، إذ تصدّر هاشتاغ #بائع_الكليجا تويتر، بسبب وسامته وإقبال الكثير من النساء للشراء من محله.

وتحدث عبدالله في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن اشتراكه في الكثير من المهرجانات في مناطق مختلفة في السعودية منها في حائل والمدينة وتبوك والرياض وحرصه على عمله في المهرجانات والمعارض، مؤكداً أنه بدأ عمله وهو في عمر 17 سنة.

وبحسب الفيديو فالشهير ببائع الكليجا هو ليس بائع كليجا فقط، هو رجل أعمال يعمل منذ 12 سنة في صناعة المنتجات الشعبية.

ويعمل مع عبدالله الدبيخي فريق متكامل من الشباب السعوديين في تنظيم المهرجانات والمعارض والشعبيات.

وقال عبدالله "أعمل في الكواليس، وأحيانا أشارك البائع في بيع المنتجات الشعبية، وهذه المرة مشاركتي في الجنادرية أثارت الجدل".

وردا على سؤال حول حالته الاجتماعية قال عبدالله بأنه غير متزوج.

والكليجا هي واحدة من أشهر الحلويات الشعبية في السعودية وهي عبارة عن بسكويت بالقرفة والهيل والزنجبيل.