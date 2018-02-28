بالفيديو.. طالبة تتدلى من شرفة مبنى جامعي بالأردن

في مشهد مروع صعق الطلاب، الثلاثاء، في جامعة اليرموك في الأردن، حاولت فتاة الانتحار ملقية بنفسها من شرفة المبنى.

وانتشر الفيديو المأساوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، مظهراً الفتاة تحاول الانتحار، متدلية من شرفة مبنى كلية الحجاوي في جامعة اليرموك، في مدينة إربد.

وبدا عدد من الطلاب يحاولون ثنيها، وإقناعها بالعدول عن الفكرة السوداوية، قبل حضور رجال الأمن ومنعها من الانتحار.

وفي حين لم يعرف سبب إقدام الطالبة على هذا الأمر، أعلنت الجامعة أن الفتاة تدرس في قسم الإرشاد النفسي بكلية التربية، وأن قراراً بفصلها صدر سابقاً بحقها، وذلك بعد إدانتها بواقعة جلب طالبة أخرى مكانها، لتؤدي عنها امتحاناً في إحدى المواد.

كما اعتبرت أن الطالبة أرادت من خلال عملها هذا، استدرار التعاطف معها، وهي الآن بصحة جيدة، ولم تصب بأي أذى.