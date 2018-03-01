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شاهد.. اشتعال النيران بطائرة أميركية عقب إقلاعها بدقائق

المصدر: العربية.نت
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اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران "ساوث ويست" الأميركية، هذا الأسبوع، إلى الدوران والقيام بهبوط اضطراري، بعد إقلاعها بفترة قصيرة، نتيجة عطل في المحرك أدى إلى اشتعال النيران.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، النيران وهي مشتعلة بمحرك الطائرة في الجو.

وبحسب ما ذكر متحدث باسم مطار "سولت لايك سيتي"، بولاية يوتا، فإن الطائرة كانت متوجهة إلى لوس أنجلوس، لكنها اضطرت للعودة بعد وقت قصير من إقلاعها، حوالي الساعة السابعة صباحا.

وقالت الشركة إن الرحلة التي حملت الرقم 604، ومن طراز بوينغ 737، اضطر طاقمها للعودة بعد حوالي 20 دقيقة من الطيران، إثر اكتشاف عطل في المحرك الجانبي للطائرة.

وهبطت الطائرة بنجاح دون أن يتم تسجيل أية إصابة في صفوف ركابها البالغ عددهم 110، أو الطاقم العامل عليها.

كلمات دالّة

#اشتعال نيران بالطائرة, #حوادث الطيران, #هبوط اضطراري

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