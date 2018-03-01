فيديو.. من هو العراقي صاحب أشهر ترحيب بالمنتخب السعودي؟

استقبل مهدي الكرخي بطريقته الخاصة المنتخب السعودي عند دخوله ملعب #البصرة، بترديد أهازيج ترحيبية باللهجة العراقية (هلا بيكم هلا، وبجيتكم هلا، أنا العراقي اليوم أقول لكم هلا).



جاء ذلك ضمن مقطع فيديو مسجل، تناقله نشطاء وسائل #التواصل_الاجتماعي في العديد من الهاشتاغات، والتي لاقت رواجاً واسعاً في الأوساط الرياضية والاجتماعية.

وأكد عبر مقاطع ترحيبيه للمنتخب السعودي في المباراة الودية مع منتخب العراق، التي أقيمت على ملعب البصرة، خلال المعسكر التدريبي والتحضيري لكأس العالم بروسيا 2018، والتي تعتبر المرة الأولى التي يلعب فيها المنتخب السعودي في ملاعب الأراضي العراقية بعد مباراة المنتخبين في بطولة كأس الخليج 5 في العام 1979 التي أجريت على أراضي مدينة بغداد في ملعب الشعب آن ذاك.

وقال مهدي إن 70 ألف مشجع عراقي يحملون علم السعودية والعراق مشجعين لوطن واحد وهم يد واحدة".

ومهدي عراقي عضو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ورئيس رابطة مشجعي منتخب #العراق، وبلغت شهرة الكرخي العنان في المنطقة الخليجية، حيث يرافق منتخب بلاده في البطولات العربية والآسيوية منذ زمن بعيد، قاد تشجيع المنتخب العراقي منذ عام 1986 في المكسيك، ورافق الرابطة منذ دورة الخليج لكرة القدم الثالثة في الكويت عام 1974.