مثقفون يردون على تغريدة أحلام عن سرديفي:الرحمة بيد الله

أثارت تغريدة الفنانة أحلام عن النجمة الهندية الراحلة سرديفي كابور ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بين عدد كبير من المثقفين في الوطن العربي والخليج الذين وجهوا لها رسائل استنكار معظمها يدور حول فكرة "أن الرحمة ليست بيد البشر، وأنها لله وحده لا يمكن لبشر أن يكون صاحب رأي فيها".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا تغريدة أحلام، المثيرة للجدل حول وفاة النجمة الهندية، سرديفي كابور، على حسابها في تويتر بعنوان: "رحمها الله.. أستغفر الله"، والتي ترى أنه "لا يجوز عليها الرحمة"، لأنها بوذية ودللت على ذلك بآية من القرآن، كما قالت في تغريدتها.

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي قد أعلنت، الاثنين، أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية، سريديفي كابور، جاءت نتيجة غرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي.

وأوضحت شرطة دبي أن ملف القضية تمت إحالته إلى النيابة العامة في #دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقا لما هو مُتبع في مثل هذه الحالات.



وسريديفي كابور، أم لابنتين توفيت السبت أثناء حضورها حفل #زفاف بدبي، وعمرها 54 عاماً.

وكانت النجمة الهندية ستقيم معرضاً في دبي لبعض لوحاتها، لبيعها في #مزاد علني خيري.