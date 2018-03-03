الحريري ينشر صورة "سيلفي" تجمعه بمحمد بن سلمان

نشر رئيس الوزراء اللبناني #سعد_الحريري الجمعة على حسابه في موقع "تويتر" صورة "سيلفي" تجمعه بولي العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان وسفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان.

مع ولي عهد خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الاميركية الأمير خالد بن سلمان في #الرياض pic.twitter.com/j23MfkbsuW — Saad Hariri (@saadhariri) March 2, 2018

وقد التقى الحريري، الذي يقوم بزيارة إلى السعودية تلبيةً لدعوة رسمية، الجمعة في الرياض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل الحريري، الأربعاء في مكتبه بالرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية.