شاهد سيدة تقود حافلة ضخمة تتفادى حادثا مروعا وسط الثلوج

نشرت المواقع البريطانية مقطع فيديو يظهر أحد الطرق بالقرب من أدنبرة أثناء سقوط الثلوج، حيث يظهر المقطع سيارة تقف فجأة بوسط الطريق، في نفس اللحظة التي تأتي فيها حافلة مسرعة، تكاد تصطدم بالسيارة، إلا أن الحافلة تنحرف بمهارة لتتفادى اصطداما مروعا، كان بالتأكيد سيودي بحياة الكثيرين.

الفيديو تم التقاطه عن طريق سائق سيارة أخرى كانت تقف على جانب الطريق، وقد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع شبكة "بي بي سي BBC" عن سائقة الحافلة، شارمين لوري، قولها إنها كانت تقود في طريق مستقيم حين فوجئت بالسيارة أمامها، فقامت بالضغط على الفرامل بقوة، ثم تركتها واستخدمت عجلة القيادة في تفادي السيارة.

وأضافت: "بالنسبة لي.. عندما شاهدت الفيديو بدا الأمر أسوأ مما كان في الحقيقة"، مشيرة إلى أنها بالفعل شعرت بالرعب لكنها كانت محظوطة، مؤكدة أنها تابعت القيادة فيما بعد وكأن شيئاً لم يكن.

وقالت إنها اتصلت بزوجها لكي يمر عليها ويصطحبها للمنزل، فإذا به يسألها: "هل شاهدتِ الفيديو الذي تظهر فيه الحافلة وهي تتفادى السيارة؟" فردت قائلة: "لا.. لكنني تعرضت لموقف شبيه. فجاء رد الزوج: "يجب أن تشاهدي الفيديو.. لا يمكن أن تقودي بهذه الطريقة!"

وعندما شاهدت السائقة الماهرة مقطع الفيديو، قالت: "يا إلهي، هذا يشبه ما حدث لي.. هذا نفس الشارع.. هذه أنا..".