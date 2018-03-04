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النجم العالمي ويل سميث يشيد بفنانة مصرية

المصدر: القاهرة - أحمد الريدي
الفانة شروق يحيى وبورتريه ويل سميث
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نشر النجم والممثل العالمي #ويل_سميث صورة لرسم "بورتريه" له بريشة الفنانة المصرية شروق يحيى، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وعبّر سميث عن سعادته بتلك الصورة، مؤكداً في تعليقه أنها "توضح التفاني والانضباط"، موجهاً الشكر للفنانة المصرية على مجهودها.

وكانت #شروق_يحيى قد رسمت البورتريه قبل أشهر، ونشرته عبر حسابها على "انستغرام" في شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي. وحاولت جاهدةً أن توصل رسمتها إلى النجم العالمي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتنجح أخيراً في تحقيق هدفها.

بورتريه ويل سميث بورتريه ويل سميث

وتلقت شروق تكريماً من قبل معرض "رؤى عربية" عن رسوماتها، حيث ظهرت وهي تمسك بدرع التكريم ومن خلفها يظهر البورتريه الخاص بويل سميث.

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