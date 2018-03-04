شاهد مغنيا شهيرا يغادر المسرح.. شاتماً معجبا "فظا"

غادر المغني الشهير #ألتون جون المسرح في لاس فيغاس بعد أن أزعجه، وأخرجه عن صوابه معجب "فظ" كان يشوش على أدائه، بحسب ما قال الفنان البريطاني.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية وأميركية الفيديو، كما انتشر مقطع الشتم على وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، قال جون البالغ من العمر 70 عاماً في بيان نشره عبر "تويتر"، "وضع أحد المعجبين يده على مفاتيح البيانو عندما كنت أعزف، واستمر في ذلك بعدما طلبت منه أن يتوقف".

وأضاف "كان هذا الرجل فظاً وشوش الأداء ولم يظهر أي احترام للعرض لذا أظهرت له حقيقة شعوري وغادرت المسرح إلى حين إخراجه".

ووقع الحادث خلال أداء أغنية "ساترداي نايت" التي طلب خلالها التون جون من بعض الحضور الصعود إلى المسرح. وعاد بعد ذلك إلى المسرح.

وأعلن جون قبل فترة قصيرة أنه ينوي وقف حفلاته الغنائية بعد جولة عالمية كبيرة تبدأ في الثامن من أيلول/سبتمبر وتستمر حتى العام 2021.



