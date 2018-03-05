بالفيديو.. سهير رمزي تحتفل بعيدها دون حجابها!

كما في كل مرة تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بخبر عن فنانة محجبة، ظهرت دون حجاب تقليدي أو معتمرة قبعة أو شعراً مستعاراً "باروكة".

وهذا ما حصل مع الممثلة المصرية #سهير_رمزي التي ظهرت محتفلة بعيد ميلادها مع أصدقائها قبل يومين.

وبدت الفنانة المصرية بين أصدقائها دون حجاب، معتمرة قبعة وقد ظهر جزء يسير من شعرها، ما جعل ناشطين على مواقع التواصل يتناقلون الصور والفيديو، منتقدين رمزي، في حين رأى البعض الآخر الأمر عادياً.

يذكر أن انتقادات مشابهة كانت طالت سهير رمزي، أثناء ظهورها دون غطاء رأس خلال قضائها للعطلة الصيفية في أغسطس الماضي، حيث اعتقد العديد من معجبيها أنها خلعت حجابها، الذي ارتدته منذ أكثر من 20 عاماً.

A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Mar 2, 2018 at 2:29pm PST



