ممثلة جزائرية تهز مسرح "ذا فويس" الفرنسي.. من هي؟

استطاعت الشابة الجزائرية، ياسمين عماري، بصوتها الساحر والمميّز، أن تنال إعجاب لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية، وأن تبهر الجمهور الحاضر بأدائها الرائع.

وبعد الأداء الرائع الذي ظهرت به أمس السبت على خشبة مسرح ذا فويس، صنعت ياسمين اليوم الأحد، الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وتونس أن يتمّ تداول مقطع الفيديو الخاص بمشاركتها بشكل واسع، بعدما أدّت أغنية للفنانة التونسية أمينة العنابي.

وأثنى الحكام الأربعة الذين التفوا لها على قدرتها في التحكمّ وتغيير طبقات صوتها بسلاسة وسهولة، لكن ياسمين فضلّت أن تواصل مراحل السباق ضمن فريق "فلوران بانيي"، أول الحكام الذي لف كرسيه لصوتها، وبررت خيارها لـ"فلوران" بكونه ينبعث من إحساسها بإنسانيته وعدم اعترافه بالحدود، مضيفة في تصريح لموقع البرنامج، أنها تطمح من وراء مشاركتها في تحقيق حلمها والانتشار في أوروبا.

وتعتبر ياسمين عماري اسما معروفا في الجزائر، فهي ممثلة اشتهرت بتمثيلها في مسلسل "السلطان عاشور" الذي قدّمت فيه دور "السلطانة رزان"، وكذلك فنّانة تجيد الغناء باللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، في رصيدها 4 ألبومات وحوالي 100 أغنية.