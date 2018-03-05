ماذا قال بطل الفيلم اللبناني.. بعد خسارة الأوسكار؟

بعد أن عقد الكثير من الآمال في لبنان على نيل الفيلم اللبناني #قضية_رقم_23 أو the insult لمخرجه #زياد_دويري جائزة أفضل فيلم أجنبي، إثر ترشحه لجوائز حفل الأوسكار بدورته الـ90، جاءت النتيجة على عكس الآمال والأحلام.

إذ كانت الجائزة من نصيب فيلم آخر، حيث فاز فيلم "إيه فانتاستيك وومان" من تشيلي (لأول مرة يفوز فيلم تشيلي) بجائزة أكاديمية فنون وعلوم السينما كأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

ويتناول الفيلم المذكور قصة امرأة متحولة جنسيا تكافح ضد أسرة حبيبها بعد وفاته.

من جهته، علق، بطل الفيلم اللبناني، عادل كرم على تلك "الخيبة"، قائلاً في تغريدة الاثنين على حسابه على تويتر: "إن الحلم بدأ للتو"، بمعنى أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وقد بدأها فعلاً الفن اللبناني السينمائي بترشحه ومشاركته في الأوسكار.

إلى ذلك، شكر الممثل اللبناني الذي اشتهر في برامج كوميدية ومسرحيات ساخرة (شانسونييه) الشعب اللبناني لكل الدعم الذي قدمه للفيلم وفريق العمل.

يذكر أن المخرج اللبناني الفرنسي زياد دويري كان أثار جدلاً كبيراً في #لبنان ، إثر تصويره مشاهد من فيلم سابق له في إسرائيل، واستعانته كذلك بممثلين وفنيين إسرائيليين.



