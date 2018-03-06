داليا مصطفى تهاجم متابعيها.. والسبب صورة بالمايوه

دخلت الفنانة المصرية #داليا_مصطفى في صدام حاد مع متابعيها عبر حسابها على موقع #التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وذلك بسبب صورة نشرتها وانتقدها بسببها الجمهور.

تلك الأزمة التي بدأت قبل أيام حينما نشرت داليا صورة لها وهي ترتدي المايوه، وتستجم في رحلة خارج مصر، لتفاجأ بتعليقات حادة من الجمهور.

ذلك الأمر الذي دفعها لوقف التعليقات الخاصة بتلك الصورة، وتعود بعدها للرد على الجمهور من خلال صورة نشرتها تخرج فيها لسانها وتشير بيدها إلى علامة المقص، ما يعني أنها ستقوم بقطع ألسنة منتقديها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وجهت داليا مصطفى زوجة الفنان المصري #شريف_سلامة رسالة إلى منتقدي الصورة قائلة "انتوا مش ربنا.. ولا فارقين معايا"، كما أعربت عن دهشتها من كونها لا تعجب البعض ومع ذلك يتابعها قائلة "واللى مش عجباه ليه يعملي فلوو.. وأخيرا ولا بلاش".

كما شكرت داليا مصطفى جمهورها الذي قام بالرد بدلا منها على من انتقدوها، مشيرة إلى كونها تحترم كل شخص يتعامل بطريقة لائقة.