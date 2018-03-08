صورة لطفل يغفو على كتف أستاذ جامعي.. "تذيب القلوب"

أذابت صورة أستاذ جامعي يحمل طفلاً خلال محاضرة في إحدى الجامعات في لبنان، قلوب العديد من اللبنانيين، لا سيما الجنس اللطيف.

وتم تناقل الصور التي نشرها الأستاذ على حسابه على فيسبوك الأربعاء، بشكل كبير.

وكتب حسن شمص على حسابه على فيسبوك معلقاً على الصورة، وموضحاً أن طالبة في صف الماجستير اصطحبت طفلها معها إلى الصف، وبدأ الأخير بالبكاء، فما كان من الأستاذ الشاب إلا أن حمله محاولاً تهدئته لكي يتمكن الطلاب من التركيز.

ويبدو أن الطفل، أعجبه حضن الأستاذ الجامعي، فنام ملء جفونه.

إلى ذلك علق حسن ممازحاً: "كانت إحدى أجمل المحاضرات". وأضاف: "أنا متأكد أن الطفل استوعب كثيراً الدرس، كان قريباً جداً من الأستاذ".