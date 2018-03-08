لماذا انقض الأسد على طفلة جدة.. السر في الفراشة

بعد أن صدم رواد فعالية #مهرجان_ربيع_جدة، بحادث مرعب حين انقض أسد على طفلة الخمسة أعوام، وجّه أمير مكة بالإنابة عبدالله بن بندر الأربعاء، بإيقاف الفعالية والتحقيق في الحادثة، بحسب ما أعلنت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على تويتر.

في حين برر مدرب الأسد تفاصيل الحادثة لـ "العربية.نت" قائلاً إن: الأسد "أغرم" بفراشة صفراء كانت على ربطة شعر الطفلة، ولم يعضها أو يلحق بها أي أذى كما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح مدرب الأسد "فيصل عسيري" أن الأطفال كانوا يلعبون مع الأسد في أجواء طبيعية، وتحرك الفراشة في شعر الطفلة لفت انتباه الشبل، فهجم عليها ليمسك بها.

وبين بأن الأسد لا زال "شبلا" وعمره ٥ أشهر فقط، وتمت إزالة مخالبه قبل تقديم الفقرة، حتى لا يجرح الأطفال، لافتاً إلى أن صراخ المتواجدين هو الذي أحدث حالة من التوتر، وأصاب الطفلة وبعض الحضور بالخوف.

كما أشار إلى أن الطفلة قامت على الفور، وهي بصحة جيدة، ومصور مقطع الفيديو المسجل لم ينقله كاملاً، مضيفاً أن الطفلة ووالدها وإخوانها زاروه في نفس اليوم وكذلك في اليوم التالي، ولعبوا مع النمر الصغير والحيوانات الأخرى.

وكان مقطع فيديو "مرعباً" انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، مظهراً أطفالاً يلهون حول أسد دون أي سياج أمني، حين انقض الحيوان "المروض" على طفلة وكاد أن يقضي عليها، ليتدخل المدرب ويخلصها من بين مخالبه وأنيابه الأسد وسط صيحات وصراخ الأطفال.

يذكر أن حالات الإهمال مع الحيوانات الخطرة تكررت في المملكة، حيث أصيب أكثر من طفل نتيجة عدم وضع الحماية اللازمة واتخاذ إجراءات السلامة.

وطالب نشطاء عبر وسائل التواصل الجهات المختصة بالتحقيق في المقطع ومحاسبة المتسببين فيما حدث ومنع تكرار مثل هذه الفعاليات.

كما أكدوا أن الطفلة بخير، وقد أصيبت بخدوش بسيطة.