فيديو صادم.. أب يضع سيجارة بفم طفل الثلاثة أعوام

تداول ناشطون سعوديون، الجمعة، بغضب شديد مقطع #فيديو لرجل يعلم طفله الذي لا يتجاوز الثلاث سنوات كيف يضع السيجارة في فمه.

وظهر الطفل، في المقطع الذي لا تتجاوز مدته الـ 10 ثوانٍ، وكأنه يختنق لوهلة بدخان السيجارة وسط تعالي ضحكات الموجودين.

وطالب #المغردون بمحاسبة الشاب ومصور المقطع، لما في ذلك من انتهاك للطفولة، لاسيما أنه يناقض القاعدة الطبيعية التي تفرض حماية القاصرين والأطفال من أي أذى، وعدم تعريضهم لمخاطر صحية ومعنوية على السواء، فضلاً عن إيصال رسالة سيئة عن التربية والأخلاق.

وتم وضع "منشن" لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية حتى يتم التعامل مع المقطع بجدية ومحاسبة كل من ظهر بالفيديو وصوره.

وزارة العمل تتحرك.."من لديه معلومات فليتصل"

في المقابل، أكدت #وزارة_العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، في ردّها على مقطع الفيديو، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، الجمعة، إنه يجري التحقق من مقطع فيديو متداول، مجهول المصدر، ظهر فيه شخص أساء لطفل، بإجباره على التدخين.

ودعا من تتوفر لديه معلومات عن مقطع الفيديو والشخص الذي ظهر به، إبلاغ الوزارة عبر حساباتها في قنوات التواصل الاجتماعي، أو بالاتصال على الرقم (1919).

النيابة العامة تتحرك.. "مخالف لنظام حماية الطفل"

من جهتها، تفاعلت النيابة العامة مع مقطع الفيديو، مؤكدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر أن عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، أو التدخين أثناء وجوده، أو تشجيعه على ذلك، من المحظورات التي توجب المساءلة في ضوء أحكام نظام حماية الطفل.

وأشار الحساب إلى المادة 11 من النظام المذكور، والتي تنصّ على حظر بيع التبع ومشتقاته للطفل، أو استخدامه في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.

كما تحظر المادة عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.