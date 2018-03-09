"نحن نكره السود".. فيديو عنصري يرعب جامعية بريطانية

نشرت طالبة بجامعة #نوتنغهام_ترنت البريطانية مقطعاً مصوراً على "تويتر" لشبان يرددون عبارات #عنصرية، منها "نحن نكره #السود"، بحسب وسائل إعلام محلية، الجمعة.

وأوضحت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الفيديو تم التقاطه، مساء الاثنين، حين كانت الطالبة، #روفارو_تشيسانغو، متوارية في غرفتها، فيما يردد الطلبة في الخارج عبارات عنصرية.

وقالت تشيسانغو التي كانت في حالة رعب وراء باب غرفتها: "لا يمكنني أن أصف لكم شعوري بعد سماع تلك العبارات. لا أتصور أن هذه الأمور تحدث في عام 2018".

وذكرت الطالبة أنها الفتاة السوداء الوحيدة التي تدرس في تلك الجامعة، وتعتقد أنها مستهدفة.

وأعربت الفتاة عن شكرها العميق لرسائل التأييد التي وصلتها على مواقع #التواصل_الاجتماعي.

من جهتها، اعتقلت الشرطة طالبين، يبلغان من العمر 18 عاما، على خلفية الحادث، وهما رهن الاحتجاز حالياً.