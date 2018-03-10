بالفيديو.. شيرين تسقط على المسرح في دبي

لم تعد حفلات المطربة المصرية #شيرين عبد الوهاب تخلو من الإثارة، سواء جاء ذلك عن طريق حديثها أو حتى حركاتها العفوية على المسرح، غير أنها في حفلها الأخير مساء الجمعة في #القرية_العالمية بـ #دبي، تعرضت لموقف محرج بعدما سقطت على المسرح أثناء اندماجها في الرقص على أنغام الموسيقى، وتفاعل الجمهور.

وشهد الحفل الذي أقيم على المسرح الثقافي الرئيسي بالقرية العالمية تقديم شيرين لأغنية "مشاعر"، وهي تمسك بالعلم المصري وتقبله، وبعدها قامت بوضعه على الحامل الخاص بالميكروفون.

يذكر أنه قبل أسابيع صدر حكم عليها بالسجن 6 أشهر بتهمة الإساءة للدولة المصرية، بسبب الأزمة التي عرفت وقتها باسم "أزمة البلهارسيا".

وخلال وصلة رقص اندمجت فيها شيرين على المسرح، حاولت في حركة مباغتة أن تلتف باتجاه الفرقة الموسيقية إلا أنها تعثرت وسقطت.

وفي حين لم تصب الفنانة بأي أذى، أكملت حفلتها بين الجماهير الغفيرة التي أتت للقائها.