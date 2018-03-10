فيديو.. حصان في ملهى ليلي يثير تحقيقاً

تحقق السلطات في ولاية #فلوريدا بمزاعم عن إساءة معاملة حيوانات بعد انتشار فيديو يظهر #حصانا داخل #ملهى_ليلي مكتظ بالرواد تركب عليه فتاة شبه عارية، إلى أن يجفل بها ويطرحها أرضا.

وأشارت الشرطة في ميامي بيتش إلى أنها أطلقت مع مسؤولين حكوميين محليين تحقيقا في هذه الحادثة التي شهدها ملهى #موكاي_لاونج في منطقة ساوث بيتش في #ميامي، وأثارت غضبا لدى رواد مواقع #التواصل_الاجتماعي.

وانتقد العديد من ناشطي مواقع التواصل هذه المشاهد، كما انتشرت عريضة على الإنترنت تطالب بسحب الترخيص من الملهى الليلي، واجتذبت أكثر من ألف توقيع.

وأغلقت صفحة خاصة بالنادي الليلي على #الإنترنت بعد سيل من التعليقات المنددة.