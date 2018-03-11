شاهد..رعب بين طالبات بمصر لوجود كاميرات سرية بالحمامات

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد الكشف عن وجود #كاميرات_تصوير_بحمامات_الطلبة_والطالبات بكلية صيادلة جامعة الإسكندرية، وانتابت الطالبات حالة من الرعب من ظهور مقاطع فيديو لهن داخل الحمامات.

وعرض الإعلامي وائل #الإبراشي خلال برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم"، صورة لإحدى الكاميرات داخل دورة مياه الطلبة.

فيما قالت الدكتورة خديجة إسماعيل، عميدة كلية صيادلة #الإسكندرية لوسائل إعلام مصرية، إن الكاميرات لا تعمل، والدليل عدم وجود أسلاك.

وأضافت تم شراء مواد وتركيبها، وتم سرقتها ولا نعرف من السارق، فاضطرت إدارة الكلية إلى تركيب الكاميرات، ولكنها لا تعمل، وإنما يشبه عملها "خيال المآتة" الذي يرعب الطيور المؤذية للزرع دون أن يفعل أي شيء.