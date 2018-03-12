فيديو تحرش سائق بفتاة من ذوي الاحتياجات يُغضب السعوديين

أصدر النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب،‏ أمراً بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداوَل، وهو يحاول #التحرش_بفتاة_من_ذوي_ الاحتياجات_الخاصة. وتضمَّن التوجيه القبض على الشاب، والتحقق من صحة المتداوَل، وتطبيق الإجراءات بحقه.

وكان الفيديو المتداوَل قد ظهر فيه شاب يقود مركبة، ويحاول التحرش بالفتاة. فيما أُشير إلى أن الشاب يعمل مع إحدى شركات الأجرة الخاصة.

وقد أثار المقطع الذي تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حفيظة المغردين السعوديين، ودشن المغردون وسمًا تحت عنوان #نطالب_بالقبض_علي_متحرش_أوبر، عبروا فيه عن استنكارهم للواقعة، وطالبوا الجهات المعنية بسرعة التحرك للقبض على المتحرش لتطبيق بحقه العقوبة التي يستحقها جرّاء إقدامه على هذا الفِعل المشين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، أنه يتم حاليًّا التنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من ذلك.