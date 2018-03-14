كريستيانو رونالدو ينشر فيديو للغوطة.. "لا تستسلموا"

نشر نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو على حسابه الرسمي على تويتر، الثلاثاء، فيديو من قلب الغوطة الشرقية لدمشق.

وفي لفتة تضامن مع أهل الغوطة التي شهدت خلال الأسبوعين المنصرمين أدمى أيامها، نشر لاعب الكرة البرتغالي الشهير فيديو يظهر حجم الدمار الذي طال الغوطة.

وكتب موجها كلامه إلى أهل المدينة المنكوبة: "كونوا أقوياء، لا تستسلموا".

كما أرفق تغريدته بهاشتاغ #7WordsForSyria ذاكراً منظمة @SavetheChildren.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتضامن فيها رونالدو مع مآسي الشعب السوري، فقد ظهر نجم الريال قبل عام في فيديو تضامني مع أطفال سوريا، حيث دعا إلى تحقيق أحلامهم.

يذكر أن النظام السوري شن هجوماً برياً وجوياً عنيفاً على الغوطة منذ أكثر من أسبوعين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1160 مدنياً على الأقل، بينهم 240 طفلاً، وفق ما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتمكنت قوات النظام، السبت، من تقسيم الغوطة الشرقية إلى ثلاثة أجزاء: دوما ومحيطها شمالاً تحت سيطرة "جيش الإسلام"، حرستا غرباً حيث تتواجد حركة أحرار الشام، وبقية المدن والبلدات جنوباً، ويسيطر عليها فصيل "فيلق الرحمن" مع تواجد محدود لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً).