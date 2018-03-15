شاهد.. "غمزة" حولت فتاة هندية لنجمة على الإنترنت

في عصرنا هذا، يمكن لأي شخص أن يصبح نجماً في غمضة عين، حيث إن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تنقل الخبر وتتداوله بسرعة فائقة.

وفي حالتنا هذه نجد أن "غمزة" هذه الفتاة الهندية جعلتها نجمة على الإنترنت.

الممثلة الهندية بريا براكاش (18 عاماً)، من كيرالا بالهند، أصبحت بين ليلة وضحاها حديث الكثيرين، بل إنها أصبحت حلم فتيان كثر، وذلك بعد أدائها لبضعة مشاهد ضمن أغنية مصورة ظهرت فيها وهي تؤدي تلك "الغمزة" تعبيراً عن الحب لفتاها.

بل إن تلك "الغمزة" نجحت في جمع 2.3 مليون متابع للشابة الصغيرة على انستغرام، وعلى إثر ذلك تلقت الممثلة المبتدئة عدة عروض للمشاركة في أفلام ببوليوود.