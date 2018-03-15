نسانيس مجهولة تغزو شوارع محافظة مصرية وتثير الرعب

انتشرت مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس نسانيس مجهولة في محافظة #السويس شمال شرق مصر وأثارت ذعر المواطنين.

ولاحظ أهالي المحافظة وفق تصريحاتهم لـ"العربية.نت "عن ظهور النسانيس فوق أسطح المنازل والحدائق في منطقة القطاع الريفي والشعراوية والجناين وبورتوفيق معربين عن خشيتهم من ان تكون حاملة للأمراض وناقلة لها .

من جانبها قررت السلطات توجيه حملات لرصد #النسانيس والسيطرة عليها وتتبع أماكن وجودها ومعرفة مصدرها وفحصها والتصرف فيها قانونيا.

وذكرت الدكتورة عزيزه عثمان مدير الطب البيطري في السويس انه وفِي حالة عثور فرق الفحص على النسانيس سيتم فحصها للتأكد من خلوها من الأمراض مشيرة الى انه سيتم وضعها تحت تصرف هيئة الطب البيطري لحين نقلها إلى حدائق الحيوان.