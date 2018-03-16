صبا مبارك: تأقلمت مع اللهجة الصعيدية سريعاً

نشر الفنان #عمرو_يوسف صورة بالحجاب للفناة الأردنية #صبا_مبارك على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وأعادت مبارك نشرها هي الأخرى. وحظيت الصورة التي جمعت صبا بعمرو يوسف والمخرج عمرو سلامة بأكثر من 50 ألف إعجاب عدا آلاف التعليقات، حيث كشفت الصورة عن شخصية صبا في مسلسلها الجديد "طايع" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

كما نشرت صورة شخصية لها على إنستغرام وأخرى من الدور الذي جسدته في فيلم "مسافر حلب - اسطنبول" الذي شاركته بطولته الطفلة روان سكاف، بالإضافة إلى لاجئين سوريين كان ظهورهم في الفيلم تجربتهم الأولى في التمثيل. وعلقت صبا على الصورة جائزة أفضل صورة وأفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في العاصمة الإيرلندية دبلن في مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان، ليكون رصيد الفيلم 5 جوائز عالمية حتى الآن.

وفي بث مباشر على قناة "العربية" عبر برنامج "تفاعلكم" مع الزميلة، سارة الدندراوي، تروي تجربتها في فيلم "مسافر حلب - اسطنبول"، وتكشف تفاصيل مسلسلها الجديد "طايع".