فقط في روسيا.. السماء تمطر ذهباً!

ذكرت تقارير إخبارية روسية أن باب خزان طائرة شحن تقل معادن نفيسة انفتح فجأة عند إقلاعها، ما أدى إلى سقوط وتبعثر 3 أطنان ذهب على الأقل على مدرج الطائرة.

وأظهرت الصورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي سبائك الذهب متناثرة على المدرج.

ويجري التحقيق بعد الحادث الذي وقع، الخميس، في مطار مدينة ياكوتسك بالشرق الأقصى، وفقاً لوكالة "تاس" للأنباء.

وكانت طائرة من طراز آن-12 تديرها شركة طيران "نيمباص" قد أقلعت من كراسنويارسك وهي محملة بنحو 9.3 طن من الذهب والمعادن النفسية الأخرى، وفقا لبيان صادر عن لجنة التحقيق الحكومية نقلته "تاس".

وتسبب تلف في مقبض الباب في فتح وسقوط بعض المعادن.

وانتشلت السلطات 172 سبيكة ذهبية تزن 3.4 طن، حسب ما نقلت "تاس" عن مسؤولين في وزارة الداخلية. ولم يصب أحد بأذى جراء الحادث.

وتزخر تلك المنطقة الشاسعة والقليلة السكان الواقعة على بعد 5 آلاف كيلومتر عن موسكو، بالمعادن وتضم عدة مناجم ذهب وماس كبيرة.