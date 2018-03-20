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شاهد لاعب سيرك شهيرا يسقط خلال العرض ويلقى حتفه

المصدر: دبي- العربية.نت
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تحول عرض سيرك "بهلواني" إلى مأساة حقيقية، بعد أن وقع أحد لاعبي البهلوانيات من ارتفاع شاهق في أحد العروض في مدينة فلوريدا الأميركية.

وفي التفاصيل، سقط اللاعب يان أرنود، أحد أعضاء فريق سيرك "دو سولاي" le cirque du soleil الشهير أثناء تقديمه عرضا بهلوانيا على حبال مرتفعة في الهواء في تامبا باي في فلوريدا.

ووقعت الحادثة السبت الماضي، إلا أن اللاعب توفي في وقت لاحق في المستشفى بحسب ما أوردت وسائل إعلام أميركية الاثنين.

من جهتها، أعربت شركة الترفيه التي تدير السيرك عن صدمتها للمأساة التي حدثت، وقالت في بيان: "أسرة سيرك دو سولاي بكاملها تشعر بالصدمة والانهيار"، موضحة أن الشركة تعمل مع السلطات المحلية، لمعرفة الخطأ الذي حدث، فيما ألغت الشركة عرضين، كانا مقررين في تامبا باي الأحد.

وقد عمل أرنود ضمن طاقم شركة سيرك دو سولاي، لأكثر من 15 عاماً، وقال دانييل لامار الرئيس التنفيذي للشركة: "لقد كان محبوباً من كل من عرفه".

مع زوجته وابنته مع زوجته وابنته

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