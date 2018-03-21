شاهد سقوط شاب مصري من أعلى عمود إنارة بسبب محمد منير

سقط شاب مصري من أعلى عمود إنارة كان قد تسلقه لمشاهدة الفنان المصري #محمد_منير خلال حفل بمدينة #الأقصر جنوب #مصر مساء أمس الأول.

وتسلق الشاب عمود الإنارة لمشاهدة الفنان المصري، بعدما فشل في العثور على مكان نظراً للزحام الشديد بالحفل وسط صيحات الحاضرين وتوسلات الفنان له بالنزول حرصاً على سلامته.

وعقب صعود الشاب اختل توازنه وسقط بين الحاضرين حيث أصيب بكدمات ورضوض وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان الفنان محمد منير قد أحيا الحفل الختامي لمهرجان الأقصر، #عاصمة_الثقافة_المصرية، في معبد الكرنك والذي نظمته وزارة الثقافة المصرية.